Experten nach Waldhäusl-Sager: „Wien wäre leer!“

„Städte waren und sind von jeher Orte des Miteinanders, der Vielfalt, des Ankommens und der Integration. Weltweit leben Personen mit Migrationsgeschichte überwiegend in Städten, in manchen Wiener Bezirken beträgt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationserfahrung oder Migrationsgeschichte in der Familie über 50 Prozent. Ohne Migration wäre Wien vor allem eines: LEER“, so der Wiener Integrationsrat.