Wie Katzen für ein großes Rattenproblem sorgen

„Es werden immer mehr“ - sind Bewohner in einer Gemeinde im Wiener Umland verzweifelt. Sie leiden seit rund zwei Wochen an einer massiven Rattenplage. Die Verursacherin ist für die Anrainer rasch gefunden. Denn in der unmittelbaren Nachbarschaft lebt eine Frau mit rund 50 Katzen in einem Haus.