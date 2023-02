Tourengeher vermisst: Suche läuft weiter

Mysteriös: Mittwochmittag, am 1. Februar, soll der sportliche Steirer von der Grünangerhütte losgegangen sein. Donnerstagmittag traf er am Fuß der Hühnerstütze einen weiteren Alpinisten, dessen Telefon er ausborgte, um einen Termin abzusagen. Sein Akku wäre leer, er hätte die Nacht auf dem Berg verbracht, was er nicht genauer erklärte.