Verstorbener Freund wurde zu Bauernopfer

Und obwohl gegen den Mann ein Waffenverbot besteht, wird die Kripo auch in diesem Punkt fündig. Neben einem Bajonett ist der Beschuldigte auch noch im Besitz mehrerer Messer. Was der Arbeitslose auch einräumt. Nur in der Sache mit der Drogenpost interveniert er: „Also das war so. Ich wollte meinem Kumpel einen Gefallen tun und habe ihm daher erlaubt, das Drogenpäckchen an mich zu adressieren.“