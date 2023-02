Ukraine-Krieg bremst die neuen Bims aus

„Seit November liefern wir stabil aus. Das sind bis zu drei Fahrzeuge pro Monat, also mehr als mit den Wiener Linien vereinbart“, so eine Alstom-Sprecherin. Auch Altlasten aus der Zeit von Bombardier wären schuld an der Verzögerung. Der Schienenfahrzeughersteller Alstom hat Bombardier Transportation im Jahr 2021 übernommen. Man sei jedenfalls äußerst optimistisch, die insgesamt vereinbarten 119 Züge bis Ende 2025 auszuliefern.