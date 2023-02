Deutschlehrer muss plötzlich Physik unterrichten

Der Lehrermangel ist nicht neu, spitzt sich aber immer weiter zu. Das macht sich vor allem an Wiener Mittelschulen bemerkbar. Deswegen ist es üblich, dass Lehrer auch Fächer unterrichten, für die sie gar nicht ausgebildet sind. Eine verweifelte Deutschlehrerin hat sich an die „Krone“ gewandt. Sie muss plötzlich Physik und Chemie unterrichten. Oft muss sie sich die Fragen der Schüler notieren und kann sie erst in der darauffolgenden Stunde beantworten. Auch ein Direktor einer anderen Wiener Mittelschule bestätigt die Zunahme an fachfremdem Unterricht. Indes hat ein neuer, topmoderne Ausbildungscampus für Gesundheitsberufe eröffnet, aber die Schüler fehlen bislang. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.