Staunen über Holzfenster, Öffis und Wohnbau

Über 100 Städtechefs aus allen Kontinenten der Welt sind derzeit zu Gast in Wien. Und selbst Bürgermeister Michael Ludwig ist überrascht, was seine Kollegen in Wien interessiert und begeistert. Die „Krone“ war mit am Rundgang unter anderem durch das Vorzeigewohnprojekt, die Seestadt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.