„Kanzler Kickl nicht ganz unrealistisch“

„Das wird eine heftige Geschichte werden“

Der Politologe Thomas Hofer geht dennoch von einer schwarz-roten Koalition in Niederösterreich aus und glaubt, dass zumindest bis April, wenn die Wahlen in Salzburg geschlagen sind, Ruhe in die rote Personaldebatte bei den Sozialdemokraten einkehrt. Danach werde aber „der Druck auf Pamela Rendi-Wagner massiv steigen, das wird eine heftige Geschichte werden“, ist sich Hofer sicher. Innerhalb der Politik gebe es aktuell nur einen, der einen klaren Plan habe. Und das sei Herbert Kickl.