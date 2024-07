„Letzten Regierungswochen für die Grünen“

„Schwieriger Spagat für Kogler“

Vizekanzler Werner Kogler, so Nowak weiter, befinde sich in einer schwierigen Position in den letzten Regierungswochen und das „wird zum Teil ein bisschen schizophren.“ Den schwierigen Spagat von Vizekanzler Kogler würdigt Nowak: „Wahrscheinlich bringt er das ganz gut rüber, sodass er einerseits Karl Nehammer lobt für die Zusammenarbeit. Aber dann in den Punkten, wenn es geht um den EU-Kommissar, wenn es um andere inhaltliche Dinge wie die Renaturierung geht, ist er beinhart!“