„Bäume der Ultrarechten wachsen nicht in Himmel“

Chancen für rechte Parteien in Europa

Welche Schlüsse können nun aus den Parlamentswahlen in Frankreich für andere Wahlen in Europa, wie beispielsweise die Nationalratswahlen in Österreich im September, gezogen werden? „Man sagt eigentlich, dass es in allen Ländern einen Rechtsruck gibt. Man wird sehen. Eines hat sich gezeigt: Die Bäume der Ultrarechten wachsen nicht in den Himmel. Wenn sie schon nicht von der Bevölkerung ausgebremst werden, dann werden sie vom Wahlrecht ausgebremst. Es wird auch als ungerecht empfunden, wenn das Parlament nicht den Spiegel der prozentualen Verteilung der Stimmen hat“, so Außenpolitik-Experte Seinitz.