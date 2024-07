Lendvai zu Orbans Ungarn: „Korruptestes EU-Land“

Spaltung der EU im Interesse eines Clans

Orbáns Politik führt zu einer tiefen Spaltung innerhalb der EU, die laut Lendvai im Interesse eines kleinen Machtzirkels liegt. „Es ist eine Spaltung der EU im Interesse eines Clans, einer Machtgruppe,“ erläutert er. Diese spalterische Politik sei besonders gefährlich, da sie nicht nur Ungarn, sondern die gesamte Union destabilisiere. Lendvai kritisiert auch die bewundernden Stimmen in anderen europäischen Ländern, wie etwa von FPÖ-Vertretern in Österreich, die Orbáns autoritäres Modell als Vorbild sehen. „Das Rezept, was diese Parteien vertreten, ist ein selbstmörderisches Rezept, ein Rückfall in die alte Zeit der nationalen Leidenschaft,“ mahnt er.