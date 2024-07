Platz 1 für FPÖ nicht fix: „ÖVP wie Real Madrid“

Die einzigen, die das derzeit verstehen, seien die Freiheitlichen, so Haselmayer: „Die FPÖ macht derzeit nichts. Das ist das Beste, was man machen kann.“ Die anderen Parteien setzen deutlich mehr Inhalte, „die aber am Ende auch jetzt im Sommer überhaupt nicht ankommen.“ In vier bis fünf Wochen beginne ohnehin der Intensivwahlkampf. „Da spielt es dann schon wieder eine Rolle. Dann beginnen sich die Leute schon wieder auch damit zu beschäftigen.“