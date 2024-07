Polit-Profilerin: Linke nehmen Ängste nicht ernst

In Europa gewinnen rechte Parteien zunehmend an Einfluss. Doch was steckt hinter diesen Erfolgen? Im krone.tv-Gespräch mit Jürgen Winterleitner analysiert die Polit-Profilerin Tatjana Lackner die Siegeszüge der Rechten und kritisiert dabei scharf die Versäumnisse der linken Politik.