Janik: „Sicherheit von Israel war eine Illusion“

Grenze überschritten zwischen Sicherheitsimperativ und Vergeltung

Janik fordert die Schaffung von Schutzzonen, in denen keine Kampfhandlungen stattfinden, um die Versorgung der Zivilbevölkerung sicherzustellen. „In der grauen Theorie müsste man hier Schutzzonen errichten, wo es keine Kampfhandlungen gibt“, erläutert er. Dies sei jedoch während eines bewaffneten Kampfes enorm schwierig. Israels Bemühungen in diese Richtung seien auch zweifelhaft, wie man an der Rhetorik von einzelnen Regierungsmitgliedern aus Israel sieht, die sagen „‘wir drehen da jetzt den Hahn zu oder wir machen es für die gesamte Zivilbevölkerung schwerer.‘ Und da wird dann die Grenze überschritten zwischen Sicherheitsimperativ und Vergeltung. Und genau daher kommt ja auch die internationale Kritik“, so Janik.