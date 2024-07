Kert: „Einflussnahme bei clamorosen Fällen“

Konkret stünden in diesen persönlichen Gesprächen die Fälle teils prominenter Persönlichkeiten im Fokus. Kert: „Dabei werden viele Informationen ausgetauscht. Etwa, wie es aktuell in einem bestimmten Verfahren steht. Das entspricht unserer Ansicht nach aber nicht immer den Compliance-Vorschriften. So gibt es oft auch Dienstbesprechungen, zu denen es keine Protokolle gibt.“ Typische Einfallstore in die Schwächung der unabhängigen Justiz seien aber auch überlange Verfahrensdauern. Kert: „Da wird eine Verlängerung oft bewusst in Kauf genommen. Etwa wie im Meinl-Verfahren oder im Bereich Eurofighter. Und ganz generell zeigt sich nach all unseren Befragungen und Informationsauswertungen: Bei den clamorosen Fällen mit prominenten Beteiligten geschieht am ehesten eine Einflussnahme.“