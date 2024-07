Drohungen von Putin: „Keinen Glauben schenken“

„Diese Stationierung ist lange geplant und kommt nicht überraschend“, erklärt Dubowy. „Die Raketen sollen erst 2026 in Wiesbaden einsatzbereit sein und sind konventionell, also keine Atomwaffen.“ Die NATO müsse eine Verteidigungslücke schließen, so der Experte. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Raketenstationierung als „Schritt in Richtung Kalter Krieg“. „Russland hat selbst in Kaliningrad atomwaffengestützte Raketen stationiert und in Belarus taktische Nuklearwaffen angekündigt. Diese Raketen sollen die NATO abschrecken und die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts senken,“ so Dubowy.