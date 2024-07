„Niemand traut sich, gegen Harris anzutreten“

Es wäre durchaus interessant gewesen, einen offenen Parteitag zu haben, um den oder die richtige Kandidatin für die Demokraten zu finden. Nun steht aber schon so gut wie fix fest: Kamala Harris wird für die Partei ins Rennen gehen. Aktuell erlebt die 59-Jährige einen regelrechten Höhenflug. In nur 24 Stunden konnte sie einen Rekord an Spendeneinnahmen verzeichnen. Das zeige auch, wie nervös die Geldgeber vorher waren, über eine Kandidatur von Joseph Biden, sagt Politologe Gärtner.