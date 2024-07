Edtstadler will mehr Schutz für Verdächtige

Es könne nicht sein, dass jemand angezeigt wird und sofort alles in der Zeitung stehe, „obwohl es explizit im Strafverfahren um einen nicht öffentlichen Teil des Ermittlungsverfahrens geht.“ Die Ministerin sei hier an ihre Grenzen gestoßen, wie sie erklärt: „Das hat der Koalitionspartner abgelehnt. Ich denke aber, gerade Vorfälle der jüngsten Vergangenheit zeigen sehr wohl, dass so etwas auch notwendig wäre und dass deshalb keine Berichterstattung unterdrückt wird, sondern dass man es einfach in Bahnen lenkt, sodass auch Beschuldigtenrechte, Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz gewahrt sind.“