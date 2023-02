Entlastungsrechner: So holen Sie das Meiste raus

Die Bundesregierung stelle das an Hilfen zur Verfügung, was notwendig ist, erläutert Finanzminister Magnus Brunner. Denn: „Es hat jetzt oberste Priorität, die Kaufkraft zu erhalten.“ Allzu leicht kann man den Überblick aber verlieren, angesichts der Vielzahl an Maßnahmen wie Familienbonus, ökosoziale Steuerreform, regionale Klimaboni, Anti-Teuerungsbonus und Co. Zudem sollen die Arbeitnehmer ja von der bereits erfolgten Abschaffung der kalten Progression profitieren.