Tierisch gut - auch ohne Milch von der Kuh!

Zwei Prozent vegan

Nina Mohimi, Expertin für Lebensmittel- und Getränkemarketing hat sich die Trends in Sachen Veganismus angesehen. „Derzeit lebt in Österreich rund zwei Prozent der Bevölkerung komplett vegan. 11 Prozent ernähren sich gemischt vegan und vegetarisch. Hier kann man von einem Trend sprechen, der sich noch ausweiten wird. Die vegane Schiene wird immer wichtiger“, so die Fachfrau.