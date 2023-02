ÖSV-Team: „Mr. Konstanz“ sucht noch den Ausreißer

Volle Attacke gilt auch für die WM-Generalprobe am Samstag in Chamonix, wo er vor zwei Jahren Dritter wurde - sein bis dato letztes Podest in einem Slalom. „Der Hang ist wegen seiner Flachpassagen auf den ersten Blick nicht übertrieben schwer. Aber es ist schwer, dort schnell zu sein.“ Schnell, also direkt nach dem Rennen, geht es dann weiter in Richtung Courchevel. Wo der WM-Spezialist (fünf Medaillen) Starts in zumindest vier Disziplinen eingeplant hat, er am Dienstag den Titel in der Kombination verteidigen will. Für Müdigkeit ist da kein Platz.