General: Kiew und Moskau rüsten für Großoffensiven

Russischer Vormarsch im Osten

Dann könnten die moskautreuen Truppen versuchen, im Norden vorzustoßen, um so die Verteidiger in Donezk und Luhansk einzuschließen. Hier haben die russischen Streitkräfte zuletzt laut eigenen Angaben Geländegewinne erzielt. Die Truppen hätten in der Bergbaustadt Wuhledar Fuß gefasst, teilte die Verwaltung der von Russland kontrollierten Teile der Provinz Donezk am Montag mit. Der ukrainische Generalstab erklärte, Russland habe in den vergangenen 24 Stunden intensive Luftangriffe und drei Raketenangriffe durchgeführt. Angriffe bei Wuhledar habe man aber zurückgeschlagen.