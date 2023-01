Delfine jagen in Brasilien aktiv mit Fischern

Die seit über einem Jahrhundert bestehende Fangtradition ist jedoch gefährdet, einerseits wegen des Rückgangs an Tieren, aber auch wegen des sinkenden Interesses an nachhaltigem Fischfang. Noch treiben Delfine - sogenannte Große Tümmler - vor der brasilianischen Küste der Stadt Laguna aber Schwärme von Meeräschen vor sich her. Dadurch erhöhen sie für kurze Zeit die Fischdichte im Wasser und signalisieren den im Wasser stehenden Fischern, wo sie ihre Netze auswerfen müssen. Die Forscher konnten nun nachweisen, dass die Delfine dieses Verhalten aktiv steuern.