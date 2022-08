Delfine formen soziale Netzwerke wie Menschen

Ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Bristol hat dafür die sozialen Netzwerke von 121 männlichen Indopazifik-Tümmlern in der Shark Bay, 800 Kilometer nördlich von Perth, untersucht. Das erstaunliche Ergebnis: „Alle 121 Männchen sind direkt oder indirekt in sozialen Gruppen im größten Allianznetzwerk verbunden, das außerhalb von Menschen bekannt ist“, berichten die Wissenschaftler in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS).