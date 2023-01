Auto auf Leitplanke aufgespießt und geflüchtet

Nicht gerade die feine englische Art: In der Nacht auf Samstag um 3.30 Uhr begab sich ein 22-Jähriger mit einem Beifahrer (23) im benachbarten Buchs in der Schweiz auf eine Spritztour. In einem Kreisverkehr war der Spaß dann zu Ende, der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der schließlich mit vollem Karacho in eine Leitplanke krachte.