„Der Hund hat mir eine Rakete angeschnallt“

„Man haut so viel rein“

Er habe sich so ein Ergebnis immer zugetraut, meinte Babinsky. „Man muss immer an sich glauben. Man haut so viel rein, es steckt so viel hinter dem Ganzen. Ich habe mich in der Vorbereitung und im Training immer gut gefühlt. Es taugt mir extrem, dass ich es jetzt im Rennen umgesetzt habe.“ Ein Sonderlob ging an die Kantenschleifer. „Mein Servicemann, der Hund, hat mir heute wieder eine Rakete angeschnallt.“ Eine, die ihn bis nach Frankreich zur WM bringt? „Das entscheide nicht ich, das entscheiden andere.“