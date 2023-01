Super-G der Herren in Cortina ab 11.10 Uhr LIVE

Odermatt nach Kitzbühel-Schreckmoment wieder am Start

Abzuwarten bleibt, ob Odermatt die Knieblessur noch behindert, die er sich am Freitag vor einer Woche in der ersten Kitzbühel-Abfahrt zugezogen hat. Weil Meniskus und Muskulatur gequetscht waren, ließ der Gesamtweltcup-Führende die zweite Kitz-Abfahrt und den Riesentorlauf in Schladming aus. In Cortina will der 25-Jährige nach einem Belastungstest starten. Odermatt kam bisher in allen vier Saison-Super-G auf das Podest, in Lake Louise und Bormio siegte er. In Beaver Creek und Wengen schlug jeweils der Norweger Aleksander Aamodt Kilde zu.