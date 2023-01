„CP-Variante war und bleibt beste Lösung“

Zudem hätten die Schweizer von der ersten Stunde an klargestellt, dass für sie nur ein Anschluss in St. Margrethen in Frage komme. Schließlich seien die baulichen Voraussetzungen dort bereits vor Jahren geschaffen worden. Und auch der gesetzliche Auftrag laute ganz klar, dass die Verbindung von der A14 an die Staatsgrenze bei Höchst führen müsse. Höchste Entlastung für geplagte LustenauerUnd nicht zuletzt habe die im mehrjährigen Prozess erarbeitete „Variante CP“ auch die höchste Entlastungswirkung.