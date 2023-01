Sima eröffnet 800-Meter-Radhighway

Schnellroute von der Donaustadt in die City

Die Route der neuen Radautobahn führt künftig vom Kagraner Platz über die Wagramer Straße, Reichsbrücke und Lassallestraße bis zum Praterstern. Von dort geht es weiter stadteinwärts über die Praterstraße zur Aspernbrücke. Von dort schließt die Route an den bestehenden Ring-Radweg Franz-Josefs Kai an.