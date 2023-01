Ehefrau von Republikaner fällt bei PK in Ohnmacht

Zögernde Hilfe in der Kritik

Das Video von diesem Vorfall (siehe Tweet unten) bescherte dem Wahlkämpfer nicht nur aufmunternde Kommentare in den sozialen Medien. Sein zögerndes Vorgehen wurde vielfach kritisiert. „Er stand einfach da und schaute sie an, als ob sie ihn unterbrochen hätte“, beklagte ein User. Zu allem Überdruss wurde die Aufnahme von der Rede auf Roberts‘ Facebookseite wenig später so bearbeitet, dass der Zwischenfall nicht mehr zu sehen war. Ein Follower merkte dazu Folgendes an: „Schön, dass Sie bei Minute 7.30 den Teil herausgeschnitten haben, wo Ihre Ehefrau das Bewusstsein verlor (...). Na gut, Sie waren dann die fünfte Person, die ihr dann zu Hilfe eilte.“