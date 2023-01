Marco „Blacky“ Schwarz kommt für WM auf Touren!

„Wenn man nach dem ersten Lauf 14. ist, rechnet man eigentlich nicht mehr mit dem Podium“, schnaufte Marco Schwarz nach seinem Husarenritt in Schladming auf Platz drei überglücklich durch. Für den 27-Jährigen war es ja der erste Podestplatz seit Rang drei in Chamonix am 30. Jänner 2021. „Nach dem ersten Durchgang war ich ziemlich angepisst. Mit dieser Wut bin ich dann gestartet - und mir ist ein starker Lauf geglückt“, grinste der Kärntner im Ziel. „Ich wollte die direkte Rennlinie fahren, habe attackiert.“