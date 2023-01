Nightrace: RTL in Schladming ab 17.45 Uhr LIVE

„Wenn das so wird wie in Adelboden, wo dann, wenn der Marco Odermatt fährt, der ganze Kessel schreit, zieht es mir die Gänsehaut auf. Das ist schon etwas Besonderes vor vollem Publikum“, sagte Schwarz, wenngleich am Mittwoch deutlich weniger Zuschauer erwartet werden als am Slalom-Dienstag. „Die Planai ist auch ein sehr cooler Riesentorlauf-Hang, finde ich“, gab Manuel Feller zu Protokoll. „Es ist alles drin. Oben sind ein paar Übergänge, unten wird es richtig steil. Ich glaube, es ist auch zum Zuschauen sehr, sehr lässig.“