Drogenlenker (17) schleifte Polizist 100 Meter mit

Erst Rotlicht stoppte Lenker

Trotz weiterer Anhalteversuche mittels Anhaltestab und Durchsage über das Außenmikrofon hielt der Lenker erst am Linksabbiegestreifen an der Kreuzung B139/Traunuferstraße aufgrund einer roten Ampel an. Der Beamte am Beifahrersitz nützte diese Gelegenheit, begab sich zum Fahrzeug und forderte den Lenker auf, links abzubiegen und den Wagen in der Traunuferstraße abzustellen. Der 17-Jährige verneinte dies jedoch und „spielte“ mit dem Gaspedal, sodass der Eindruck entstand, dass er sich der Anhaltung erneut entziehen wolle. Folglich wurde der Lenker aufgefordert, den Autoschlüssel herauszugeben, was er aber ebenfalls nicht tat.