„Wow, Mika!“ Hirscher verneigt sich vor Shiffrin

Was für eine Bestmarke! Shiffrin gewann am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf in Kronplatz und ist mit 83 Weltcuperfolgen nun alleinige Beste. Bisher teilte sie sich diese Lorbeeren mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn. Im zweiten Rennen am Mittwoch kann Shiffrin sogar gleich nachlegen. Nach dem ersten Durchgang liegt die 27-Jährige erneut in Führung.