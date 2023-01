Fünf-Sterne-Hotel offiziell eröffnet

Das Falkensteiner Hotel Montafon ist das einzige Familienhotel in Europa, das Teil der exklusiven „Leading Hotels of the World“ ist und wurde schon vor seiner Eröffnung als klimaneutraler Betrieb ausgezeichnet. Was beim Bau begonnen hat, wird auch beim Betrieb des Hotels bis hin zum Edutainment Konzept weitergeführt - die Themen erneuerbare Energien und Naturschutz stehen im Mittelpunkt - verbunden mit Luxus, Genuss und Spaß für die ganze Familie.