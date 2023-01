Paket-Riese schweigt nach Razzia in Radstadt

Die Vorwürfe sind in Salzburg recht ähnlich zu jenen, die das Unternehmen auch international in die Schlagzeilen katapultieren. Die, laut Finanz oft scheinselbstständigen, Frächter hätten als Subunternehmer nicht nur knapp 80 Wochenstunden leisten müssen. Auch von Strafzahlungen bei Urlaub oder Krankheit ist die Rede. Betroffene gaben an, zu siebt in Matratzenlagern oder auf Rastplätzen zu schlafen. Die Liste an Übertretungen ist lange: Lohn- und Sozialdumping, Schwarzarbeit, Betrug, Arbeitskräfteausbeutung.