Ausbeutung: 500 € Strafe für Krankheit oder Urlaub

77 Stunden in der Wochen

Weiter mussten die Frächter bis zu 77 Wochenstunden leisten. „Es wurden Strafanträge und Anzeigen gegen den Salzburger Paketzusteller gestellt. Die Meldungen gingen an das Arbeitsmarktservice sowie an die Österreichische Gesundheitskasse. Nun liegt es in deren Hand, wie es weitergehen wird“, sagt Stefan Trittner vom Finanzministerium.