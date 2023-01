KAC-Knipser Bukarts vorm Tor und auf Instagram top

Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Freitag 4:3 nach Verlängerung bei Vorarlberg gewonnen, am Sonntag 3:2 in Innsbruck. Beide Male hieß der Matchwinner Rihards Bukarts! Der Lette mit dem präzisen Schuss hat in diesen beiden Partien den Unterschied ausgemacht. „Ich bin froh, wenn ich den Jungs so helfen kann. Wir haben so hart dafür gearbeitet, um endlich wieder auf die Siegerstraße zu finden“, sagt der 27-Jährige.