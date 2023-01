Schüsse nahe LA: Mindestens zehn Tote

Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ am Sonntag) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien. Laut „Los Angeles Times“ verloren mindestens zehn Menschen ihr Leben.