Agrarmesse lockte mehr als 25.000 Besucher an

Innovationspreise verliehen

Erstmals wurde derI nnovationspreis - ein Agrarpreis für innovative Landwirtschaft - verliehen. Unter 20 Einreichungen wurden 5 Preise in den Kategorien Landtechnik, Landwirtschaft und auch ein Sonderpreis für landwirtschaftliche Bildungsstätten verliehen. In der Kategorie Landtechnik / Außenwirtschaft konnte die Firma Mechatronik Austria GmbH mit dem Projekt „Kuhtracking“ überzeugen und in der Kategorie Landtechnik / Innenwirtschaft hatte Michael Treiblmaier mit dem Projekt „Spot Spraying“ die Nase vorne. Den ersten Preis in der Kategorie Landwirtschaft konnte sich Martin Kleindienst mit seiner innovativen Erfindung „CrowEX“ sichern, der 2. Platz ging an die Familie Jessenitschnig aus Moosburg, sie konnte mit dem „digitalen Herdenmanagement“ punkten und Kathrin Unterweger aus dem Lesachtal hat sich den 3. Platz mit dem Projekt „Ökobilanz mittels Farmlife“ gesichert. Der Sonderpreis für Schulen erging heuer an das Bildungszentrum Ehrental mit dem Projekt „Aquaponik“.