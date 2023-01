Vielfalt der Agrarmesse lockt Tausende in Hallen

Der Ansturm am Samstag auf die Agrarmesse Alpen-Adria in Klagenfurt war am Samstag noch größer als am Freitag. Die Vielfalt der Messe hat Tausende Besucher - nicht nur Land- und Forstwirte - in die Messehallen gelockt. „Ich hab’ mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun, aber ich bin begeistert“, betont eine Besucherin. Allein die breite Ausstellungspalette der modernsten Maschinen und Geräte ist beeindruckend. Riesige Traktoren - darunter auch die Premiere des mächtigen John Deere 8R410 - lässt nicht nur das Herz des Landwirtes höher schlagen.