Meinl-Reisinger kritisiert „unrühmliches Ende“

„Wenig ambitionierte“ Arbeit von türkis-grüner Koalition

Dass man sich im neuen Jahr auf keinen weiteren Befragungstag einigen konnte, sei zwar ein Hickhack mehrerer Fraktionen gewesen, aber „letztendlich liegt es wieder einmal an der ÖVP, dass hier die Arbeit torpediert wird“, betonte Meinl-Reisinger mit Verweis auf die bevorstehende Landtagswahl in Niederösterreich. „Die sind nervös“, meinte sie, aber „das ist trotzdem kein Argument dafür, den Parlamentarismus so zu beschädigen“. Die Energie sollte man besser in Reformen stecken, meint sie. So könnte man etwa das Informationsfreiheitsgesetz „auf die parlamentarische Ebene heben und hier verhandeln, anstatt hinter verschlossenen Türen nur in der Bundesregierung“.