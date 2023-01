Die Musi spielt in Bad Kleinkirchheim!

Diese Musikgruppen starten ins Jubiläumsjahr

Die Edlseer und Saso Avsenik und seine Oberkrainer, beide Interpreten starteten ja bei der Musi in ihre Jubiläumsjahre. Für Edlseer-Fans, die noch keine Karten fürs große Fest am 1. Mai in Birkfeld haben, hat Fritz Kristoferitsch keine guten Nachrichten: „Die 4500 Tickets sind bereits alle weg.“ Am 29. Oktober geht´s aber eine Woche in die Türkei, hier sind noch Plätze frei.