Streiten in der Politik - ja, aber richtig!

1. In einer demokratischen Gesellschaft mit Meinungsvielfalt sind inhaltliche Konflikte unvermeidbar. Das ist gut so. Der Soziologe Ralf Dahrendorf bezeichnet Demokratie sogar als „institutionalisierten Streit“. Damit ist die Auseinandersetzung in Sachfragen gemeint. Man kann und soll trefflich streiten, welche Arbeitsmarkt-, Bildungs- oder Gesundheitspolitik am besten wäre.