„Ich kehre immer gern nach Vorarlberg zurück“

Schneider: So viele Tanten?

Kárpáti: Nein, nein! Wir nannten sie nur so. Die Musikpädagogik in Ungarn war sehr familiär und deshalb vielleicht auch so fortschrittlich. Die leuchtenden Säulen waren natürlich Béla Bartók und Zoltán Kodály. Ich erinnere mich: Wir mussten an der Franz-Liszt-Musikhochschule, wo ich Klavier und Komposition studiert habe, so um die dreihundert ungarische Volkslieder auswendig singen und analysieren können. Man kann es mit dem Patriotismus auch übertreiben.