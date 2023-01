WM für Venier? „Schauen wir, was rauskommt“

Skirennläuferin Stephanie Venier will ihre Talsohle durchschritten haben. „Es fühlt sich wieder leicht an, wie das Normalste auf der Welt. Ich traue mich wieder viel mehr in die Schräglagen hinein“, sagte die Tirolerin am Samstag, nachdem sie als Achte der Cortina-Abfahrt ihren zehnten Platz vom Vortag bestätigt hatte. „Dabei war ich extrem nervös, weil das Bestätigen für mich immer noch schwieriger ist.“ Sie darf sich nun Chancen auf das vierte WM-Abfahrtsticket ausrechnen.