Abfahrt der Damen in Cortina - ab 10 Uhr LIVE

Der alpine Ski-Weltcup der Frauen ist ins letzte Speed-Wochenende vor der Ski-WM in Frankreich abgebogen. Am WM-Schauplatz von 2021 in Cortina d‘Ampezzo steht heute die zweite Abfahrt am Programm, nachdem in der gestrigen Abfahrt Sofia Goggia gewann. Tamara Tippler war mit Platz sechs beste ÖSV-Läuferin. Wir berichten live ab 10 Uhr (unten).