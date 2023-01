Dorit Wilhelm: die Frau hinter der Stimme

Über Jahrzehnte war sie in Radiosendern präsent und bezauberte als „Stimme der Bregenzer Festspiele“ alljährlich Hunderttausende: Wohl jeder Mensch in Vorarlberg hat Dorit Wilhelms Stimme schon gehört. Dabei wurde sie eher durch Zufall Sprecherin. „Ich war erst Kindergärtnerin und Heilpädagogin und zog nur der Liebe wegen vom Rheinland ins Rheintal“, erzählt die unweit von Aachen geborene Dorit, die in Götzis vor allem den Rosenmontag vermisste. Viel Spaß hatte sie dafür mit ihren drei Kindern Julia, Felix und Florian. Sie war gerne Hausfrau und Mutter und war sich auch nicht zu schade, bei Frauen in Götzis das Kuchenbacken und das Sockenstricken zu erlernen.