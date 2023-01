Kein Alterslimit fürs Alleinelassen von Kindern

Kein Gesetz

„Ein einfaches Schema, ab welchem Alter Kinder wie lange alleine gelassen werden dürfen, gibt es nicht. Da müssen die Eltern entscheiden, was sie ihren Kindern zutrauen, oder was zu befürchten ist“, sagt Astrid Egger von der Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ. Daher ist auch in jedem Fall, wenn ein Schaden oder eine Verletzung passiert, individuell zu prüfen, ob dies vorherzusehen war und ob es strafrechtliche Konsequenzen gibt. So auch im Fall in Ansfelden.