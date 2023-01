Polizisten retteten Kinder aus verrauchter Wohnung

Das war ganz schön knapp: In Ansfelden holten Polizisten drei Kinder aus einer Wohnung, die schon völlig verqualmt war. Offenbar war das Abendessen massiv angebrannt und die Mutter hatte die Kinder im Alter von ein, vier und fünf Jahren alleine in der Wohnung gelassen und die Tür zugesperrt. Das war am Donnerstagnachmittag aber nicht der einzige Brandeinsatz in Oberösterreich.